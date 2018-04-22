В "ЛНР" заявили о гибели гражданского из-за взрыва неизвестного устройства

По факту произошедшего начато расследование.
"В поселке Врубовском Лутугинского района в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб мужчина 1960 года рождения", — приводит пресс-службы МЧС "республики" РИА Новости.
По факту произошедшего начато расследование.
Напомним, за прошедшие сутки, 21 апреля, боевики совершили 47 обстрелов позиций ВСУ на востоке Украины. В результате боевых действий один украинский военный погиб, двое — получили ранения, и еще двое — получили боевые травмы.