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В "ЛНР" заявили о гибели гражданского из-за взрыва неизвестного устройства

Сегодня, 13:17

По факту произошедшего начато расследование.

донбасс, разрушения
facebook.com/ato.news
В так называемой "ЛНР" объявили о гибели местного жителя в результате взрыва неизвестного устройства.

"В поселке Врубовском Лутугинского района в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб мужчина 1960 года рождения", — приводит пресс-службы МЧС "республики" РИА Новости.

По факту произошедшего начато расследование.

Напомним, за прошедшие сутки, 21 апреля, боевики совершили 47 обстрелов позиций ВСУ на востоке Украины. В результате боевых действий один украинский военный погиб, двое — получили ранения, и еще двое — получили боевые травмы.
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ЛНР, взрыв, смерть, взрывное устройство
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