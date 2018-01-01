В Луцке автобус Нацгвардии врезался во внедорожник

Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.

На Набережной улице в Луцке произошло ДТП с участием атобуса Нацгвардии и внедорожника.

Как сообщили "Волынские новости", автобус влетел во внедорожник Volvo, который выехал на встречную полосу. От удара правая часть джипа оказалась полностью разбита.

По предварительной информации, водителю внедорожника стало плохо. "Видимых серьезных травм водитель Volvo не получил, возможен только ушиб грудной клетки. Мужчину забрали в больницу. Там говорят, что у него высокое давление", - сказано в сообщении.

Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области Казахстана 8 вагонов пассажирского поезда "Астана – Алма-Ата" сошли с рельсов. При этом три из них опрокинулись набок.

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