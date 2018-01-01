В Луганск и Донецк стянули военную технику

Видео с репетиций появилось в соцсетях и на интернет-ресурсах, подконтрольных террористам.

В так называемых "столицах" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" проходят репетиции военных парадов ко Дню Победы. На улицы оккупированных Луганска и Донецка по такому случаю вывели большое количество военной техники.

Видео с репетиций появилось в соцсетях и на интернет-ресурсах, подконтрольных террористам.

В частности, в Донецке в репетиции парада приняли участие несколько танков Т-72, БМП-2 и зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". А в центре Луганска замечены ЗРК "Стрела-10", инженерная техника и несколько военных УРАЛов.

Ранее в Сети высмеяли фото главарей "ДНР" в парадной форме.

Как сообщалось, на парад к 9 Мая-2018 в Москве будут боевые роботы и ряженые ветераны, а в Киеве – князи. В киевской столице состоится торжественная церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

Напомним, в российском городе Екатеринбурге ученики одной из среднеобразовательных школ провели репетицию парада Победы в летней одежде во время сильного снегопада. Позднее околевших под снегопадом полураздетых детей решили растереть спиртом. По результатам смотра юнармейский отряд "Рысь" получил Гран-при патриотического фестиваля.

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