"В Луганске молодежь проукраинская". Освобожденный из плена "ЛНР" рассказал, как помогал ВСУ

Бывший заложник "ЛНР" рассказал, как пытался помогать украинским военным.

Владислав Овчаренко Facebook.com

На временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей у молодежи преимущественно поукраинские взгляды.

Об этом рассказал фанат луганского футбольного клуба "Заря" Владислав Овчаренко, освобожденный из заложников террористов "ЛНР".

В интервью "Громадському" он отметил, что пытался помогать украинским военным, в частности — разведке.

"Были, конечно, мысли. Я и помогал, когда "Айдар" был под Луганском, общался с ними и еще с 80-й бригадой. Тогда они были в Счастье. Мы возили ребятам воду и продукты. Когда стало совсем горячо, уже не было возможности туда ездить. Конечно, я ребятам рассказывал где красивые розы растут в городе. Мы не одни такие. Кто-то пытается проукраинские листовки делать, кто-то – расклеивать. Понимаешь, там очень много молодежи, и молодежь преимущественно проукраинская — и в Донецке, и в Луганске. Потому что мы, рожденные в 1991-м, 1992 годах все в Украине родились, и у нас родина одна. Возможно, я пойму людей, которые в советское время родились, у них СССР в голове застрял. А у нас кроме Украины ничего нет. Ну как это — иметь гражданство вымышленной республики с вымышленными паспортами?", — рассказал Овчаренко.

Напомним, в террористической "ЛНР" так называемый суд приговорил фаната футбольного клуба "Заря" Владислава Овчаренко к 17 годам тюрьмы строгого режима за шпионаж в пользу Украины.