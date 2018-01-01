В Мариуполе в результате ДТП погибли трое, пострадал ребенок

От столкнувшихся автомобилей Chery и Alfa Romeo осталась лишь груда металлолома.

В воскресенье, 1 апреля, в Мариуполе произошло ДТП, в результате которого погибли трое мужчин, а женщина с 10-летним ребенком оказались в больнице.

На месте ДТП от столкнувшихся автомобилей Chery и Alfa Romeo осталась лишь груда металлолома, пишет сайт 0629.

В одном из авто погиб водитель и пассажир, в другом — водитель. Женщину и 10-летнего ребенка зажало внутри автомобиля, однако они остались живы. Их освободили из металлической ловушки с помощью спецсредств.

Отмечается, что один из автомобилей, вероятно, такси, ведь на месте аварии обнаружили соответствующие "шашки" такси. Однако спасатели отрицают этот факт.

Напомним, в ночь на 1 апреля в Подольском районе Киеве авто Volkswagen дипломатов РФ попал в аварию — водитель врезался в припаркованную машину такси KIA.