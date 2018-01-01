"В машине были наркотики". В Чернигове авто с братом депутата-"радикала" сбило ребенка

Водитель и пассажиры покинули место происшествия.

В субботу вечером, 19 мая, в Чернигове брат депутата областного совета от Радикальной партии Дмитрия Блауша сбил на авто 11-летнего мальчика.

Один из пассажиров вызвал "скорую" и вместе с отцом помог мальчику подняться, но потом водитель и пассажиры покинули место происшествия, сообщает ГУНП В Черниговской области.

На месте инцидента работала следственно-оперативная группа Черниговского отделения полиции. Автомобиль доставили на штрафплощадку. Также изъяли и направили на экспертизу вещество белого цвета, найденное на обочине.

Расследование проводится в рамках уголовного производства по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) УК Украины. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

"Один из пассажиров вызвал "скорую" и помог мальчику подняться. Когда вокруг начали собираться люди, то водитель и пассажиры сели в другой автомобиль и уехали с места приходы. К Черниговского отдела полиции они пришли сами, их было опрошено и взято анализы. Известно, что они не были в состоянии алкогольного опьянения. Результаты анализов по наркотическому опьянению будут позже", — уточнили в полиции.

Лидер "Радикальной партии", народный депутат Украины Олег Ляшко подтвердил в Facebook, что вчера в Чернигове произошло ДТП с участием брата депутата областного совета от этой партии Дмитрия Блауша.

"Вчера в ДТП в Чернигове с участием брата нашего депутата областного совета Дмитрия Блауш пострадал 10-летний мальчик, который ехал на велосипеде. Очевидцы говорят, что в машине были наркотики", — написал Ляшко.

Сам Дмитрий Блауш на своей странице в Facebook заявил: "Никто не отмалчивается, никто не прячется. Да, мой брат был соучастником этого ДТП.

"Каждый человек отвечает сам за себя или своих детей, но никак не за братьев, сестер, родителей. У меня хватает родственников с похожей фамилией, я должен нести ответственность за дела каждого?! ... Не надо танцевать на чужом несчастье. .. Я пройду все испытания, не имея никакого отношения к этой ситуации", — отметил депутат.

Блауш заявил также, что его брат "вызвал скорую, вместе с отцом ребенка оказал первую помощь ребенку и вместе с отцом положил ребенка в карету "скорой".

"Эта машина не имеет никакого отношения к брату и нашей семье ... Почему никто не пишет, сколько людей было в авто и кто именно был за рулем? Только потому, что его фамилия Блауш? Почему никто не пишет, что ребенок выехал на проезжую часть, где нет ни одной зебры, а наоборот - это объездная дорога ... Все пишут, что ребенка сбили на обочине, а ребенок реально выехал на дорогу и шансов избежать ДТП не было", — заявил депутат.

"И не надо писать о различных состояниях его опьянения, он был абсолютно трезв", — заявил Блауш.

Он также добавил, что ребенок в результате ДТП получил черепно-мозговую травму, "но его жизни ничего не угрожает и ни один из внутренних органов не пострадал".

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине в жутком ДТП погибли пять человек.

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