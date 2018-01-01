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В Меджлисе рассказали о плане заменить население Крыма африканцами

Сегодня, 17:38

Информацию озвучил представитель Меджлиса крымскотатарского народа Эскандер Бариев.

Порт Крым
Иллюстративное фото Reuters
Российские власти РФ намереваются постепенно "выдавить" коренное население аннексированного полуострова Крым и заселить его бурами (африканерами) – жителями Южно-Африканской республики с европейскими корнями.

Соответствующую информацию в четверг, 19 июля, во время пресс-конференции озвучил представитель Меджлиса крымскотатарского народа Эскандер Бариев, сообщает агентство "Українськi Новини".

По его словам, за минувшие месяцы заметно увеличилось число нападений на крымских татар − и со стороны российских силовиков, и со стороны различных маргиналов и асоциальных элементов.

"Я думаю, это делается с целью поспособствовать выдавливанию коренного народа со своей территории, со своей Родины [...]. Мы проводили анализ, и есть информация, что сегодня РФ активно ведет работы по замещению населения в Крыму. В частности, в июне были там представители такого народа, как буры − африканцы европейского происхождения. На самом деле стоит вопрос сейчас, чтобы этих людей заселить на территорию оккупированного Крыма", − резюмировал Бариев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне затевают в Крыму новую "стройку" века, а также распродают на аукционах украинские санатории. 

 

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Теги:  
Меджлис, Крым, африканцы, население, Россия, буры, крымские татары
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