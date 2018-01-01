В мэрии Киева назвали разрешенные для купания пляжи: список

По информации столичной власти, всего оборудовано 17 мест отдыха у воды.
"В 2018 году киевляне и гости столицы Украины имеют возможность посетить 13 муниципальных пляжей и 17 мест (зон) массового отдыха, где возможен отдых воле воды без купания", - сообщают в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
В Днепровском районе:
9 пляжей: "Молодежный", "Венеция", "Передмостна Слободка", "Золотой", "Детский", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Радуга";
4 зоны отдыха: "Довбычка", "Лесная", "Русановская коса", "Березняки".
В Оболонском районе:
2 пляжа: "Вербный", "Пуща-Водица";
5 зон отдыха: "Верхняя", "Наталка", "Редьчина", "Белая", "Городская".
В Деснянском районе:
пляж "Черторый"; 2 зоны отдыха: "Троещина", "Алмазная".
В Голосеевском районе:
пляж "Галерный".
В Дарницком районе:
2 зоны отдыха: "Осокорки" и "Солнечная".
В Святошинском районе:
зона отдыха "Святошин".
В Подольском районе:
2 зоны отдыха: "Голубая", "Синеозерная".
В Соломенском районе:
зона отдыха "Совская балка".
В пределах пляжей дежурят лайфгарды "Пляжного патруля".
Отмечается, что в 2017 году международную экологическую награду "Голубой флаг" имели три пляжа: "Детский", "Золотой" и "Пуща-Водица". В 2018 году кроме них этот сертификат получили пляжи "Венеция", "Молодежный", "Галера" и "Радуга".
Напомним, в соцсети опубликованы фотографии крупнейших городов аннексированного Россией украинского полуострова Крым – Алупки и Ялты. Пользователи показали пустые пляжи в разгар туристического сезона.
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