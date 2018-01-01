В мэрии рассказали, когда в Киеве отключат отопление

Информацию опубликовали представители пресс-службы КГГА.

Кот на батарее Факти - ICTV

В среду, 4 апреля, в Киеве начали активную фазу подготовительных работ к окончанию отопительного сезона.

Как сообщают представители пресс-службы КГГА, его планируется завершить в пятницу, 6 апреля. "Сегодня в Киеве начали подготовку к завершению отопительного сезона. Завершить отключение домов от услуги централизованного отопления в столице планируют 6 апреля. Подписано соответствующее распоряжение КГГА", - говорится в сообщении.

При этом чиновники говорят - такая дата была согласована из-за прогноза погоды Укргидрометцентра. Согласно нему с 4 по 6 апреля ближайшие дни среднесуточная температура в Киеве столице будет гораздо выше, чем "положенные по закону" +8 градусов.

"В связи с этим город предоставляет поручение теплоснабжающим компаниям - ОАО Киевэнерго, ООО Евро-Реконструкции и другим - приступить к сворачиванию систем теплоснабжения", - заявил заместитель градоначальника Петр Пантелеев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что депутаты Киевсовета поручили коммунальщикам готовить столицу к следующему отопительному сезону.