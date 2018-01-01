В МИД рассказали о планах Путина по выборам в Украине

Собственный прогноз озвучила замминистра украинского внешнеполитического ведомства.

Владимир Путин Reuters

Елена Зеркаль, заместитель по вопросам европейской интеграции главы МИД Украины Павла Климкина, полагает, что президент РФ Владимир Путин желает победы "удобного" для него политика на выборах президента Украины-2019.

Свое мнение чиновница и дипломат высказала в эфире "Пятого канала".

"Очень многие наши факторы также влияют на внешние встречи, потому что Путин уже четко дал понять, что он ожидает результатов украинских выборов. И я лично не думаю, что до выборов он будет готов к каким-либо действиям. Действительно, могут быть какие-то диалоги, какие-то провокации, какие-то упреки, но понимаю, что сейчас все внимание будет сосредоточено на украинских выборах, и на том, кого привести к власти, кто будет для него более удобный − это тоже понятно", − сказала Зеркаль.

По ее мнению, у россиян давно отработана технология вмешательство в выборы – еще во время американских избирательных кампаний.

"Если они смогли вмешиваться в американские выборы, то мы должны задуматься над тем, каким образом они готовятся вмешиваться в украинские выборы", − сказала Зеркаль.

Напомним, ранее эксперт рассказал о будущем главном фронте Путина в Украине, затем политолог рассказал, что президент РФ видит возможности захватить страну, а экс-депутат Госдумы РФ рассказал, как Кремль контролирует выборы в Украине.

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