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В МИД рассказали о судьбе украинских туристов, застрявших в Тунисе

Сегодня, 11:22

Утром в Киев из Туниса вернулась часть украинских туристов.

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Украинские туристы в Тунисе скриншот ТСН
В субботу, 30 июня, в Киев вернулась часть украинских туристов, которые "застряли" в Тунисе, сообщил начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Утром в Киев из Туниса вернулась часть украинских туристов. Принимаются меры по возвращению остальных украинцев. Нужен системный регулятивный механизм предотвращения подобных ситуаций", — написал он в Twitter.

Отметим, что около 300 украинских туристов уже вторые сутки не могут вылететь в Харьков из аэропорта имени Хабиба Бургибы, который расположен в городе Монастир (Тунис). Часть туристов остается в аэропорту Монастира, остальных - разместили в отеле города Сус.

Пассажиры утверждают, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays, не выполняют своих обязательств по возвращению граждан Украины домой.

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Теги:  
Туристы, Тунис, аэропорт, Bravo Airways
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