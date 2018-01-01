В МИД рассказали о судьбе украинских туристов, застрявших в Тунисе

Утром в Киев из Туниса вернулась часть украинских туристов.

Украинские туристы в Тунисе скриншот ТСН

В субботу, 30 июня, в Киев вернулась часть украинских туристов, которые "застряли" в Тунисе , сообщил начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Утром в Киев из Туниса вернулась часть украинских туристов. Принимаются меры по возвращению остальных украинцев. Нужен системный регулятивный механизм предотвращения подобных ситуаций", — написал он в Twitter.

Отметим, что около 300 украинских туристов уже вторые сутки не могут вылететь в Харьков из аэропорта имени Хабиба Бургибы, который расположен в городе Монастир (Тунис). Часть туристов остается в аэропорту Монастира, остальных - разместили в отеле города Сус.

Пассажиры утверждают, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays, не выполняют своих обязательств по возвращению граждан Украины домой.

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