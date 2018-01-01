Сегодня, 23:14 RSS

В МИД Украины назвали причину враждебности Будапешта

Сегодня, 21:40

Представитель ведомства отметил, что в поведении властей Венгрии просматривается заказной характер.

Боднар
Василий Боднар считает, что заявления Будапешта идут вразрез с интересами государства Фото: Сегодня
Заявление Венгрии о намерениях блокировать заседание комиссии Украина-НАТО, а также агрессивная риторика вследствие принятия нового закона "Об образовании", по мнению заместителя министра иностранных дел Василия Боднара, не соответствует интересам самого Будапешта, поэтому демонстрирует заказной характер.

"Мы не слишком оптимистичны по поводу риторики по отношению к нам, но я бы лично видел в этом (заостренном поведении относительно Украины – Ред) не интерес Венгрии, а определенный заказной характер. Если бы Венгрия была настолько неконструктивной и обиженной на Украину, то она могла бы прибегнуть к любым еще и двусторонним мероприятиям: прекращение торговли, отзыве своего посла из Украины... то есть к чему-то что касается двустороннего измерения", - заявил Боднар в интервью "Сегодня".

Замминистра подчеркнул, что блокирование вступления Украины в НАТО будет иметь негативные последствия для Будапешта, который должен быть заинтересован в безопасности проживающих на территории Украины представителей национальных меньшинств.

Напомним, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать для Украины возможность вступить в НАТО до того момента, пока Киев не восстановит в правах национальные меньшинства. Действия украинской власти он назвал "грязными и заранее спланированными".

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Венгрия, Будапешт, Украина, МИД, Василий Боднар, НАТО, вражда, агрессия
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...