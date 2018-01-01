В МИД Украины назвали причину враждебности Будапешта

Представитель ведомства отметил, что в поведении властей Венгрии просматривается заказной характер.

Василий Боднар считает, что заявления Будапешта идут вразрез с интересами государства Фото: Сегодня

Заявление Венгрии о намерениях блокировать заседание комиссии Украина-НАТО, а также агрессивная риторика вследствие принятия нового закона "Об образовании", по мнению заместителя министра иностранных дел Василия Боднара, не соответствует интересам самого Будапешта , поэтому демонстрирует заказной характер.

"Мы не слишком оптимистичны по поводу риторики по отношению к нам, но я бы лично видел в этом (заостренном поведении относительно Украины – Ред) не интерес Венгрии, а определенный заказной характер. Если бы Венгрия была настолько неконструктивной и обиженной на Украину, то она могла бы прибегнуть к любым еще и двусторонним мероприятиям: прекращение торговли, отзыве своего посла из Украины... то есть к чему-то что касается двустороннего измерения", - заявил Боднар в интервью "Сегодня".

Замминистра подчеркнул, что блокирование вступления Украины в НАТО будет иметь негативные последствия для Будапешта, который должен быть заинтересован в безопасности проживающих на территории Украины представителей национальных меньшинств.

Напомним, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать для Украины возможность вступить в НАТО до того момента, пока Киев не восстановит в правах национальные меньшинства. Действия украинской власти он назвал "грязными и заранее спланированными".

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