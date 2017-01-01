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В МИД Украины поставили Россию на место

Сегодня, 19:50

МИД просит украинцев не ехать в опасные страны.

Россия, Украина, перчатки, кулак
rosbalt.ru
Министерство иностранных дел Украины призвало граждан не ехать в опасные страны, среди которых Ливия, Сирия, Йемен, Сомали и Россия.

Об этом написал в своем Twitter государственный секретарь украинского внешнеполитического ведомства Андрей Заяц, комментируя освобождение украинского врача в Ливии, похищенного боевиками несколько дней назад.

"В очередной раз просим украинцев не ехать в опасные страны: Ливия, Сирия, Йемен, Сомали, Россия. Наши консулы там очень ограничены в возможностях помочь, хоть и делают невозможное, как в этом ливийском случае",— говорится в сообщении. 


Ранее сообщалось, в Москве исчез украинец, участник АТО Олег Негода.
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МИД, украинцы, Ливия, Сирия, Йемен, Сомали, Россия, Заяц
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