В Минэкологии объяснили отставку директора Чернобыльской АЭС

В ведомстве заявили, что не планировали продлять контракт с руководителем.

В Минэкологии заверили, что конфликт с Игорем Грамоткиным отсутствует Фото: chnpp.gov.ua

Министерство экологии и природных ресурсов Украины, которое координирует работу зоны отчуждения , не планировало продлевать контракт с генеральным директором ЧАЭС Игорем Грамоткиным, который ранее заявил, что подал в отставку из-за конфликта с руководством министерства.

"Еще в декабре прошлого года встал вопрос о целесообразности продления контракта с господином Грамоткиным. Тогда в Минэкологии проконсультировались с партнерами из ЕБРР и приняли решение дать этому человеку еще один шанс завершить взятые его предприятием обязательства. Однако мы оказались в ситуации, когда сроки введения в эксплуатацию необходимых объектов были на грани срыва. Об этом во время совместных совещаний неоднократно докладывало руководство Государственного управления зоной отчуждения, поэтому не думаю, что при таких условиях целесообразно было бы говорить о продолжении контракта. Конечно, в Минэкологии обращали внимание и на многочисленные журналистские расследования в отношении господина Грамоткина", - цитирует Главком и. о. министра экологии и природных ресурсов Украины Виктора Вакараша.

Чиновник заверил, что конфликта между руководством ЧАЭС и Минэкологии не было и нет.

Напомним, генеральный директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин заявил, что подал в отставку из-за разногласий с Министерством экологии Украины при работе над стратегически важными проектами.

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