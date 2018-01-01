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В Минэкономразвития назвали области-лидеры по уровню зарплаты

Сегодня, 22:46

Пальма первенства принадлежит трем украинским регионам.

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По официальным данным, средняя зарплата превысила девять тысяч гривен УНИАН
По итогам июня 2018 года самая высокая средняя заработная плата на территории Украины зафиксирована в Донецкой области.

"Вообще, средняя номинальная зарплата в Украине за июнь 2018 года составила 9141 грн, а это в 2,5 раза больше минималки и на 24,2% больше, чем в июне прошлого года", - сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли в Facebook.

По данным ведомства, лидерами по уровню зарплат также стали Киевская и Днепропетровская области с оплатой в 9481 грн и 9065 грн соответственно.

"Статистика свидетельствует, что больше всего платят в Украине работникам области фармацевтики, финансовых и страховых направлений, а также работникам сферы ИТ и телекоммуникаций", - добавили в ведомстве.

Напомним, Беларусь по уровню реальной зарплаты вышла на первое место среди всех стран СНГ, обогнав Россию и Украину.

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Теги:  
Минэкономразвития, заработная плата, области
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