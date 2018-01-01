В Мининформполитики перечислили сайты, которые предлагается заблокировать для украинцев

По словам чиновников, блокировки должны будут состояться в полном соответствии с законодательством Украины.

Специалисты Министерства информационной политики Украины составили новый перечень интернет-порталов, рекомендуемых к запрету, на которых содержится запрещенная к распространению украинским законодательством информация.

Такую информацию опубликовало новостное агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на ответ ведомства на информационный запрос.

В новый перечень интернет-порталов вошел 21 ресурс: dan-news.info, admin-gorlovka.ru, dnr24.su, gorlovka.today, golospravdy.com, s-narodom.ru, politnavigator.net, riafan.ru, dnr-hotline.ru, genocid.net, miaistok.su, dnr24.com, republic-tv.ru, ruskline.ru, dnipress.com, kianews24.ru, c-eho.info, crimea.ria.ru, c-inform.info, komtv.org и gazetacrimea.ru.

Как видно из перечня, в него вошли преимущественно информационные ресурсы боевиков и властей Крыма.

В Мининформполитики планируют запретить сайты из-за нарушения ими части 2 статьи 109 УК Украины (публичный призыв к насильственному изменению или свержению конституционного строя, либо к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий).

Напомним, ранее появлялась информация о том, что в Украине могут заблокировать два десятка сепаратистских интернет-ресурсов.