В Минобороны на 72 миллиона гривен закупили имитационную дымовую смесь для киносъемок

По информации прокуратуры, вещество оказалось непригодным для использования в зоне военных действий.

Закупленную Минобороны дымовую смесь невозможно использовать в зоне военных действий Фото: varta.com.ua Министерство обороны Украины осуществило закупку для военнослужащих Вооруженных сил Украины, дислоцирующихся на Донбассе, некачественной дымовой смеси.

На приобретение было потрачено из бюджета страны 72 миллиона гривен. Об этом сообщается на сайте военной прокуратуры Южного региона Украины.

Отмечается, что закупки проводились в 2014-2015 годах без проведения каких-либо испытаний закупаемого для зоны АТО вещества. Позже выяснилось, что купленная дымовая смесь не соответствует по характеристикам необходимой марке ДС-56, которая принята на вооружение в ВСУ. Приобретенное Минобороны вещество оказалось непригодным для использования в зоне боевых действий.

"Установлено, что по своим техническим характеристикам закупленная смесь изготавливается для окуривания деревьев, имитации боевых действий при игре в страйкбол, в качестве дымовой завесы во время кинематографических съемок", — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

По факту нарушения законодательства в прокуратуре инициировали возбуждение уголовного производства в связи с нецелевым использованием госсредств и нанесением ущерба государству.

Как ранее сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало схему хищения государственных средств при закупке топлива для Минобороны, что нанесло государству ущерба на 149 миллионов 339 тысяч гривен.