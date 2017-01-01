В Минобороны назвали небоевые потери ВСУ на Донбассе в 2017-м

В прошлом году более 170 воинов получили небоевые травмы, отметили в ведомстве.

В Миноборонном не сообщили, сколько воинов служат в зоне АТО Reuters

В 2017 году в зоне АТО на Донбассе небоевые потери Вооруженных Сил Украины составили 98 погибших военнослужащих.

Травмы не во время боевой обстановки получили 178 бойцов, сообщили 112.ua в Минобороны в ответ на соответствующий запрос.

"… в оборонном ведомстве не уточнили число военнослужащих, которые несут службу в зоне боевых действий, отметив, что данная информация имеет ограниченный доступ", — говорится в статье.

Напомним, в начале декабря 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на востоке Украины с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014-го) погибли более 2 тыс. 750 защитников страны.