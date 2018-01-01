В Минобороны назвали основные версии причин взрывов на военном арсенале в Балаклее

Причиной пожара на военном арсенале в Балаклее могло стать попадание искры от выхлопной трубы пожарного танка.

В Балаклее снова слышны взрывы twitter.com/slobozhanyn

Среди вероятных причин пожара на военном арсенале в Балаклее Харьковской области специалисты рассматривают попадание искры от выхлопной трубы пожарного танка, возгорание сухой травы или действие солнечных лучей на взрывоопасные предметы, находившиеся на неочищенной территории.

"На сегодняшний день предварительно рассматривается несколько причин возникновения пожара. Первая - возгорание сухой травы на участке технической территории, которая не была очищена от взрывоопасных предметов путем попадания под гусеницы пожарного танка посторонних предметов, а именно элементов пороха, повлекших их возгорание", — сообщил начальник Вооружения Вооруженных сил Украины Николай Шевцов во время брифинга.

Еще одной причиной пожара, по его словам, могло стать попадание искры от выхлопной трубы этого же пожарного танка, или же воздействие солнечных лучей на взрывоопасные предметы, находившиеся на неочищенной территории, повлекшие их возгорание.

Он также отметил, что на сегодняшний день осталось неразминированной менее 30% технической территории, на которой возник вчерашний пожар, сообщает УНИАН.

Напомним, 3 мая в г. Балаклея Харьковской области на технической территории воинской части "65 Арсенал" Министерства обороны Украины произошло возгорание сухой травы с последующими единичными взрывами боеприпасов на площади около 35 га.

Пострадавших в результате ЧП нет. Нарушений инфраструктуры района не зафиксировано. В настоящее время пожар локализован. Взрывов боеприпасов не наблюдается. Организованная эвакуация не проводилась.

Полиция Харьковской области открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

Читайте наши новости в Facebook