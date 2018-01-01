В Минобороны потребовали запретить военным праздновать юбилеи своих воинских частей

Соответствующее поручение подписал замминистра обороны Украины по вопросам евроинтеграции.

Замминистра обороны Украины по вопросам евроинтеграции, генерал-лейтенант Анатолий Петренко в рамках закона декоммунизации подписал требование запретить украинским военным отмечать юбилеи своих воинских частей

Копию поручения опубликовал в Facebook советник замглавы Администрации президента Украины Василий Павлов.

"Требую не применять памятные (юбилейные) даты, который связаны с историей Красной и Советской армий бывшего СССР для организации и проведения торжественных мероприятий, представления документов на поощрение личного состава", - говорится в тексте документа.

Как отметил Павлов, данное решение было связано с юбилеями ряда воинских частей. "В последние дни по отдельным участкам информационного пространства поползли слухи о желании некоторых лиц отмечать 50-летие, 75-летие, 100-летие воинских частей и другие круглые даты из их истории, которые, мягко говоря, имеют противоречивый идеологический характер", - пояснил он, прокомментировав меру фразой "Карфаген должен быть разрушен!" Ранее в Украинском институте нацпамяти заявили, что все памятники в честь советского военачальника, маршала Георгия Жукова, на территории страны должны быть снесены, а мемориальные доски - сняты.

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