В Минобороны прокомментировали скандал с показанными блогерами танками в Харькове

В ведомстве подчеркнули, что старая техника стояла на заводе, поскольку не прошла инвентаризацию.

В Минобороны заявили, что старые танки не прошли инвентаризацию Фото: Министерство обороны Украины

В Министерстве обороны Украины заявили, что продемонстрированная блогерами военная техника , которую никто не охраняет, была направлена на Харьковский бронетанковый завод для ремонта и модернизации.

"О ситуации по размещению техники и территории Харьковского бронетанкового завода, сообщаем следующее: военная техника, которая сейчас восстановлена, в соответствии с государственными контрактами, была передана на завод с целью ее ремонта и модернизации за счет бюджетных средств. После завершения всех приемо-сдаточных работ указанная военная техника будет передана в состав Вооруженных Сил Украины", - сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве отмечают, что старая техника попала на завод в период с 2004 по 2010 год. Сейчас она еще не прошла процесс инвентаризации, который был начат в 2014 году, поэтому до сих пор не возвращена на баланс ВСУ.

"Сейчас по решению Министра обороны Украины происходит внеплановая инвентаризация остатков военной техники. После ее завершения будет принято правовое решение относительно механизмов ее возврата в состав Вооруженных Сил Украины", - отметили в министерстве.

Напомним, в Харькове двое руферов беспрепятственно проникли на территорию охраняемого танкового склада и показали ряды танков с эмблемами украинских вооруженных сил, в том числе и 10 новых танков Т-64БМ "Булат".

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