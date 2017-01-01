В Минобороны раскрыли подробности гибели в зоне АТО трех украинских военных

Вчера защитники нашей страны подорвались на взрывном устройстве, отметил Мотузяник.

Вчера силы АТО понесли невосполнимые потери

В среду, 10 января, в зоне АТО двое украинских военных погибли в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве возле поселка Пески, а еще один — в результате вражеского обстрела опорного пункта на подступах к Новолуганскому.

Трое бойцов получили ранения недалеко от Новолуганского и Верхнеторецкого, рассказал на брифинге пресс-секретарь Минобороны по вопросам спецоперации Александр Мотузяник.

По его словам, также боевую травму получил военнослужащий, защищавший шахту "Бутовка". "Раненных в удовлетворительном состоянии доставили в военно-медицинские учреждения", — подчеркнул спикер.

Ранее в штабе АТО сообщили, что 10 января на Донбассе террористы продолжили нарушать "режим тишины" — семь раз обстреляли позиции украинских воинов, во время выполнения боевых задач погибли трое наших защитников.