В Минобороны рассказали, как в "ДНР" террористы испытывают желающих стать "казаками"

Информацию раздобыли и предоставили украинские разведчики.

"Казаки" и террористы

Российские военные усиливают свой оккупационный корпус в зоне конфликта на Донбассе (на Мариупольском направлении) с помощью "казачьих" формирований, в которые также активнейшим образом заманивают местное население.

Соответствующую информацию в понедельник, 18 июня, со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины озвучил спикер ведомства Александр Мотузяник.

"Российское командование осуществляет усиление оккупационных войск на Мариупольском направлении за счет подразделений из состава "МВД ДНР" и военизированных формирований "Приазовского казачьего войска"", – сказал он.

По данным Мотузяника, во временно оккупированных районах Донбасса проводится интенсивная агитация среди местного населения − ради ускорения комплектования подразделений "казаков". Всем желающим обещают большие зарплаты и обеспечение парадной формой, однако подписание контракты при этом никакие не заключаются без прохождения двухнедельного испытательного срока на передовой.

Смотреть с отметки 05:15.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Минобороны ракрыли новейшую тактику боевиков на Донбассе.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram