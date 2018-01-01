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В Минобороны рассказали, как в "ДНР" террористы испытывают желающих стать "казаками"

Сегодня, 15:20

Информацию раздобыли и предоставили украинские разведчики.

Снимок казаки
"Казаки" и террористы
Российские военные усиливают свой оккупационный корпус в зоне конфликта на Донбассе (на Мариупольском направлении) с помощью "казачьих" формирований, в которые также активнейшим образом заманивают местное население.

Соответствующую информацию в понедельник, 18 июня, со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины  озвучил спикер ведомства Александр Мотузяник.

"Российское командование осуществляет усиление оккупационных войск на Мариупольском направлении за счет подразделений из состава "МВД ДНР" и военизированных формирований "Приазовского казачьего войска"", – сказал он.

По данным Мотузяника, во временно оккупированных районах Донбасса проводится интенсивная агитация среди местного населения − ради ускорения комплектования подразделений "казаков". Всем желающим обещают большие зарплаты и обеспечение парадной формой, однако подписание контракты при этом никакие не заключаются без прохождения двухнедельного испытательного срока на передовой.

Смотреть с отметки 05:15. 

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Минобороны ракрыли новейшую тактику боевиков на Донбассе.

 

 

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Теги:  
Минобороны, Украина, разведка, Александр Мотузяник, казаки, боевики, ДНР
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