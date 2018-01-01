В Минобороны рассказали, какая судьба ожидает найденные видеоблогерами танки

По словам сотрудников военного ведомства, боевая техника накапливалась в Харькове в период с 2004 до 2010 года.

Те самые танки Скриншот из видео

Обнаруженная недавно видеоблогерами на территории Харьковского бронетанкового завода партия военной техники готовится к работам по ремонту и модернизации, а после будет передана для несения боевой службы в ВСУ.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба украинского Минобороны. По данным ведомства, старая бронетанковая техника была доставлена на территорию завода в период с 2004 по 2010 год – в рамках выполнения решений руководства Минобороны. Однако решения по поводу ее дальнейшей эксплуатации не принимались вплоть до 2014 года.

"Сейчас по решению Минобороны Украины происходит внеплановая инвентаризация остатков военной техники. После ее завершения будет принято правовое решение относительно механизмов ее возврата в состав Вооруженных Сил Украины", − заявили в украинском военном ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бывший офицер ВСУ рассказал, почему бесполезно перевооружать армию новейшими танками типа "Оплот".

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