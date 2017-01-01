В Минобороны рассказали, когда станет известно о получении комплексов Javelin

Полторак заявил, что в ближайшее время мы должны ожидать полномасштабной агрессии РФ.

Министр обороны Степан Полторак заявил, что сроки поставок в Украину противотанковых комплексов последнего поколения Javelin будут обсуждаться в Вашингтоне 2 февраля.

Об этом он заявил в комментарии каналу "112 Украина".

"Я думаю, что точно буду понимать после моего визита, который состоится 2 февраля в Вашингтоне", — сказал Полторак, отвечая на вопрос о сроках поставки комплексов.

Говоря об угрозе эскалации российской агрессии в Донбассе, Полторак отметил, что за расположением террористических группировок и военных формирований РФ на границе с Украиной ведется наблюдение.

"Я не думаю, что в ближайшее время мы должны ожидать полномасштабной агрессии РФ. Хотя Россия группировки войск и на границе, и группировки террористических войск в Донецке и Луганске постоянно наращивает или продолжает поставку вооружения, техники, топливно-смазочных материалов и материальных средств", — сказал он.

Полторак выразил мнение, что Россия не собирается идти мирным путем.

"Все равно Россия будет пытаться давить на Украину путем как раз игры мускулами и наращивания группировок своих войск", — отметил министр.

Ранее сообщалось, что в ВСУ начали готовить кадры для американских Javelin.