В Минобразования придумали способ избавления от "конкурсов в первые классы"

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства.
Такое сообщение в понедельник, 5 марта, опубликовала пресс-служба ведомства.
Согласно обнародованным данным, в документе предлагается утвердить зачисление детей в начальную школу на основе ее территориальной доступности. Соответственно, каждая школа обязана будет принимать детей, которые живут на территории, обслуживаемой ею.
"Так гарантируется первоочередное право ребенка с этой территории учиться в государственной или коммунальной школе. Но, по желанию, родители могут отдать ребенка в другую школу на свободные места", - заявили в Минобразования.
Таким образом в ведомстве пытаются окончательно решить программу с пресловутыми "конкурсами в первый класс".
Напомним, ранее в Минобразования заявляли о том, что венгерское меньшинство отказалось от консультаций по языковому вопросу.