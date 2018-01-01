В Минобразования разъяснили вопрос с дипломами из "ЛНР" и "ДНР"

Соответствующий документ-разъяснение был опубликован на официальном сайте ведомства.

"Исток" , выданные в пределах временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму, не имеют никакой юридической силы на территории Украины и иностранных государств.

Cоответствующий документ-разъяснение был опубликован на официальном интернет-портале украинского Министерства образования и науки.

"МОН Украины напоминает, что дипломы и другие образовательные документы, выданные на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и АР Крым, не признаются и не имеют юридической силы ни в Украине, ни в других странах мира", – говорится в тексте.

Кроме того, представители Минобразования напомнили, что студенты, начавшие обучение в 2014 году в учреждениях высшего образования Украины в районах Донецкой и Луганской областей, оказавшихся под оккупацией боевиков, могут продолжить обучение в любом высшем учебном заведении Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт рассказала, что будет с вузами, которые остались на территории "ДНР" и "ЛНР".