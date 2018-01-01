В Минсоцполитики рассказали, когда повысят пенсионный возраст для украинцев

Информацию озвучил руководитель ведомства Андрей Рева.

Пенсионное удостоверение zn.ua

Возраст выхода на пенсию для граждан Украине в ближайшее десятилетие не будет повышаться.

С таким заявлением во вторник, 3 апреля, выступил глава Минсоцполитики Украины Андрей Рева.

По его мнению, проведенная реформа пенсионной сферы позволила отсрочить необходимость повышения пенсионного возраста, по крайней мере, на десять лет.

"По прогнозам демографов, через 10 лет нам придется снова возвращаться к этому вопросу", - цитирует министра пресс-служба Минсоцполитики.

Кроме того, как сказал Рева, представители МВФ настаивали на повышении пенсионного возраста для украинцев, в то время как в Кабмине предложили дифференцированную систему выхода на пенсию − в зависимости от лет в страховом стаже.

Напомним, ранее стало известно, как в Украине будут пересчитывать пенсии для работающих людей.