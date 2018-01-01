В Минспоцполитики рассказали, что украинкам выгодно ставать матерями-одиночками

Такую позицию озвучил руководитель ведомства Андрей Рева.

Система социальной защиты население, работающая в стране, стимулирует украинцев не регистрировать свои отношения, заключая браки.

С таким заявлением выступил глава Министерства социальной политики Андрей Рева.

По его мнению, именно сложившаяся с начала нулевых система соцзащиты дала двадцатидвухкратное увеличение количества матерей-одиночек-украинок.

"Проблема заключается в том, что мы создали такой социальный механизм, который приводит к тому, что людям сегодня просто невыгодно регистрировать брак. Тогда при назначении субсидии ты можешь избежать учета своих доходов, если у тебя нет мужа — ты получаешь помощь как мать-одиночка, ты получаешь государственную социальную помощь по малообеспеченности. Сама наша система социальной защиты, как это ни страшно звучит, стимулирует людей не вступать в брак", – цитирует министра телеканал "112. Украина".

Напомним, ранее в Минсоцполитики назвали условие начисления субсидий и трудового стажа.