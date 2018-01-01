В Минспорта отменили для спортсменов запрет на участие в российских состязаниях

Соответствующий документы был опубликован на официальном сайте "Ассоциации спортивной борьбы Украины".
Соответствующий документ был опубликован в среду, 18 апреля, на официальном сайте "Ассоциации спортивной борьбы Украины". Согласно обнародованным данным, в спортивном ведомстве уже не запрещают, а просто "не рекомендуют" посещать соревнования в Россию. Кроме того, чиновники отказываются от финансирования таких поездок.
Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские борцы решили ехать на турнир в Россиию вопреки запрету министерства.