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В Минспорта отменили для спортсменов запрет на участие в российских состязаниях

Сегодня, 17:16

Соответствующий документы был опубликован на официальном сайте "Ассоциации спортивной борьбы Украины".

Министерство
Министерство молодежи и спорта religion.in.ua
Представители Министерства молодежи и спорта Украины отменили собственный запрет на участие спортсменов в состязаниях, которые проходят в пределах РФ.

Соответствующий документ был опубликован в среду, 18 апреля, на официальном сайте "Ассоциации спортивной борьбы Украины". Согласно обнародованным данным, в спортивном ведомстве уже не запрещают, а просто "не рекомендуют" посещать соревнования в Россию. Кроме того, чиновники отказываются от финансирования таких поездок.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские борцы решили ехать на турнир в Россиию вопреки запрету министерства.
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Украина, министерство, спорт, Россия, запрет, состязания
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