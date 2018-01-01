В Минздраве назвали число заболевших корью украинцев

Статистике озвучил генеральный директор ГУ "Центр общественного здоровья" ведомства Владимир Курпита.

Ребенок, заболевший корью 24 канал

За прошедшую неделю в Украине корью заболели 783 человека, а также была официально зарегистрирована еще одна смерть от этого заболевания.

Такую информацию во вторник, 27 февраля, озвучил генеральный директор ГУ "Центр общественного здоровья" Минздрава Украины Владимир Курпита, сообщает портал "РБК-Украина".

"За восьмую неделю нового года заболели 783 человека и это на 5% меньше, чем на прошлой неделе. Ситуация с заболеваемостью корью стабилизировалась. Всего за 2018 год корью заболели 5 839 людей", – сказал он.

Курпита также подтвердил смерть новорожденного ребенка от кори в Одесской области. Это седьмой случай смерти от этой болезни с начала нынешнего года.

Кроме того, по его словам, в Украину от ЮНИСЕФ прибыл груз (220 тысяч доз) с вакциной против кори, паротита, краснухи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине запретили вакцину против кори российской регистрации.