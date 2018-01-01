В Минздраве назвали число заболевших корью украинцев

Статистике озвучил генеральный директор ГУ "Центр общественного здоровья" ведомства Владимир Курпита.
Такую информацию во вторник, 27 февраля, озвучил генеральный директор ГУ "Центр общественного здоровья" Минздрава Украины Владимир Курпита, сообщает портал "РБК-Украина".
"За восьмую неделю нового года заболели 783 человека и это на 5% меньше, чем на прошлой неделе. Ситуация с заболеваемостью корью стабилизировалась. Всего за 2018 год корью заболели 5 839 людей", – сказал он.
Курпита также подтвердил смерть новорожденного ребенка от кори в Одесской области. Это седьмой случай смерти от этой болезни с начала нынешнего года.
Кроме того, по его словам, в Украину от ЮНИСЕФ прибыл груз (220 тысяч доз) с вакциной против кори, паротита, краснухи.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине запретили вакцину против кори российской регистрации.