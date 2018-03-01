В миссии ОБСЕ осудили украинских военных за взятие сел в "серой зоне" на Донбассе

По мнению наблюдателей, настолько активные действия ВСУ заметно накалили ситуацию в зоне конфликта.

Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в достаточной степени недовольны взятием украинскими военнослужащими под контроль населенных пунктов в т.н. "серой зоне" на Донбассе.

Такую на брифинге в четверг первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, сообщает портал "УП".

По его словам, недавнее занятие бойцами ВСУ небольшого села Новоалександровка, находившегося в "серой зоне" Луганской области, переместило позиции Вооруженных сил Украины еще ближе к линии соприкосновения.

"Такое перемещение, предусматривающее уменьшение межпозиционного расстояния, неизбежно приводит к еще большему насилию", -сказал Хуг.

Он также отметили, что настолько активные действия ВСУ заметно накалили ситуацию в западных районах Луганской области.

Напомним, ранее в ОБСЕ предупредили о возможном завершении в скором времени миссии в Украине.