В МОН увеличат изучение истории Голодомора в школах

В ведомстве считают, что дети должны научиться говорить открыто на сложную тему.

Гриневич подписала Меморандум с "Музеем Голодомора" Фото: МОН

2 августа министр образования и науки Украины Лилия Гриневич и генеральный директор Нацмузея "Мемориал жертв Голодомора" Олеся Стасюк подписали Меморандум о популяризации и внедрении в образовательный процесс школ широкого изучения истории Голодомора 1932-1933 годов.

"Для нас чрезвычайно важно наладить положительное партнерское сотрудничество со школами. Потому что сейчас мы наблюдаем, что учителя в определенной степени боятся говорить на эту тему, считают ее слишком травмирующей, хотя, безусловно, все зависит от подходов", - цитирует Стасюк пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Она также добавила, что музей тоже может показаться слишком страшным местом, хотя большинство детей ни разу его не посещали.

"Мы должны наладить доверие и партнерство, чтобы начать честно и открыто говорить на такую сложную тему", – подчеркнула Стасюк.

Заключенный Меморандум предполагает сотрудничество между Нацмузеем и МОН по ряду положений: привлечение наработок музея при создании научно-методической базы в школах, увеличение информирования учащихся, привлечение в учебный процесс партнерских организаций и учреждений и так далее.

Напомним, в МОН анонсировали новый порядок создания групп продленного дня в среднеобразовательных школах.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram