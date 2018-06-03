В Москве жена Вышинского рассказала об ограблении их квартиры в Киеве

Женщина уверяет, что в квартире воры оставили ужасный беспорядок.

Жена Вышинского рассказала детали ограблениях их квартиры УНИАН

Супруга арестованного главы информагентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Ирина, которая после инцидента уехала в Россию, подтвердила факт взлома их квартиры в Киеве и воровства.

"В доме все было вывернуто наизнанку, вытащины все полки, сломаны тумбочки. При этом дверь была заперта. Я не думаю, что это был обыск, потому что обыск уже состоялся, все места посмотрели, и тогда все прошло достаточно аккуратно". Это могли сделать либо обычные воры, которые воспользовались отсутствием хозяев, или националисты, которые любят везде гадить", - цитирует ее РИА Новости.

Ирина заявила, что переехала в Москву из-за опасений за личную безопасность.

"Поздно вечером накануне моего отъезда кто-то долго звонил в дверь, но я не стала открывать", – утверждает женщина.

Адвокат семьи Андрей Доманский сообщил в Facebook, что на место инцидента он вызвал полицию, которая провела все необходимые следственные действия. Злоумышленники попали на третий этаж через балкон, пропали документы и ценные вещи.

Напомним, адвокат Вышинского сообщил о том, что квартира его подзащитного перевернута "вверх дном".

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