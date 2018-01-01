В МВД сообщили, скольких людей 9 Мая в Украине наказали за георгиевские ленты

В стране на мероприятих по случаю Дня Победы грубые нарушения порядка не были зафиксированы, отметил первый замминистра внутренних дел.

В Украине 9 мая в отношении десяти человек составили админпротоколы за георгиевские ленты donbass.comments.ua

В среду, 9 мая — в День Победы — в Украине правоохранители в отношении десяти человек составили административные протоколы за георгиевские ленты.

В полицию попали 14 человек за правонарушения, связанные с использованием запрещенной коммунистической символики, рассказал первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой, говорится на сайте МВД.

"По состоянию на 12:00 во всех регионах государства продолжаются около 1 тысячи 250 мероприятий, участие в которых принимают более 365 тысяч человек. Грубые нарушения публичной безопасности и порядка не зафиксированы", — отметил чиновник.

По его словам, в отношении десяти человек составлены протоколы по ст. 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (изготовление и пропаганда георгиевской ленты).

Ранее сообщалось, что 9 мая в центре Киева — возле станции метро "Арсенальная" — во время акции "Бессмертный полк" между оппонентами произошла драка, пострадал мужчина. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Читайте наши новости в Facebook