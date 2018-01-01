В Нацполиции анонсировали массовую проверку автобусов и маршруток

Правоохранители намерены проверять, как техническое состояние общественного транспорта, так и наличие постоянной стоянки.

Водителям маршруток нужно готовиться к проверкам Фото: полиция

В Главном управлении Национальной полиции заявили о начале с 20 апреля масштабной проверки автобусов, маршрутных такси и иного транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров.

"Полицейские будут проверять перевозчиков и состояние их транспортных средств, исправность аварийных выходов, а также расположение мест для сидения пассажиров. Дополнительно полицейские проведут проверку хранения транспортных средств по определенному месту их стоянки и организацию предрейсового контроля технического состояния автобусов", - сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства в Facebook.

В полиции подчеркнули, что целью мероприятий является профилактика и снижение аварийности с участием пассажирского транспорта, соблюдения перевозчиками и водителями требований правил дорожного движения, а также норм перевозки пассажиров.

Отмечается, что за выявленные нарушения водителям и перевозчикам грозит административная ответственность.

Напомним, 17 апреля утром в Кривом Роге на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием иномарки, маршрутного такси и автобуса.

Позже в Сети появилась видеозапись последствий недавнего жуткого дорожного-транспорного происшествия в Кривом Роге, в результате которого скончались девятеро людей.