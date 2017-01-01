В Нацполиции назвали число копов, убитых в 2017 году

С начала года были осуждены 53 правоохранителя.

В 2017 году в Украине были убиты 6 полицейских Скриншот

В ходе проведения специальных операций в уходящем 2017 году в Украине были убиты шестеро полицейских

Несмотря на это, за прошедшие два года правоохранители реже погибают в ходе спецопераций, заявил на брифинге глава Нацполиции Сергей Князев.

"Мы подсчитали свои ошибки, разобрали их в своей деятельности, в течение 2016-го и в 2017-м году минимизировали количество физических потерь работников полиции во время проведения специальных операций. К сожалению, мы все же имеем шесть убитых полицейских с начала года", — заявил он.

Кроме того, он также сообщил, что с начала года были осуждены 53 правоохранителя, сообщает 112.ua.

"В комплексной работе вместе с СБУ, прокуратурой, поскольку большинство этих преступлений расследовались следователями прокуратуры, могу констатировать, что 337 лицам-полицейским сообщено о подозрении в текущем году, из которых 53 осуждены, 20% из которых это руководители", — добавил Князев.

Напомним, ранее Князев назвал самые криминальные регионы Украины.