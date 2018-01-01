В "Нафтогазе" спрогнозировали, сколько еще киевлянам сидеть без горячей воды

Отсутствие горячей воды у трети жителей города Коболев объяснил долгами "Киевтеплоэнерго".

КиевВласть

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прокомментировал отсутствие горячей воды у трети потребителей Киева.

По его словам, все дело в том, что НАК не может заключить договор с "Киевтеплоэнерго" – без чего поставки воды невозможны – из-за больших долгов, не признанных "Киевтеплоэнерго".

"Компания была создана с нуля. И в эту компанию из компании "Киевэнерго" были переданы теплогенерирующие активы. Ахметов передал активы – это имущество (котельные, трубопроводы), а долговые обязательства должны перейти согласно букве закона", – рассказал Коболев в эфире 5 канала.

"Киевтеплоэнерго" обратилась в суд – после чего "Нафтогаз" подал встречный иск. "Мы надеемся, что до конца этого месяца мы сможем найти решение", – резюмировал глава НАК.

Напомним, в Украине может полностью исчезнуть питьевая вода. В "Киевводоканале" подчеркивают, что о ситуации оповещены правительство и СНБО.

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