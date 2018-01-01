В НАТО не планируют приглашать Украину в партнерскую программу – посол

Дипломат отметил, что данная программа предполагает взаимодействие Альянса с рядом стран.

Пристайко констатировал, что Украину не включили в партнерскую программу НАТО УНИАН

В НАТО пока не готовы пригласить Украину в программу для особых партнеров Enhance Opportunity Program.

"Готово ли НАТО сейчас пригласить Украину в эту программу? Нет. Трехлетний обзор эффективности программы завершился полгода назад. Все пять участников, а это Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция, приглашены к участию в его работе и в дальнейшем. Мы участвуем в переговорах по этому вопросу. Не думаю, что эта работа будет завершена к саммиту", - цитирует Укринформ главу представительства Украины при НАТО Вадима Пристайко.

Он отметил, что эта программа на сегодня позволяет объединить вокруг НАТО клуб ближайших партнеров, которые по разным причинам не являются союзниками, но готовы тесно взаимодействовать, часто в технических вопросах, в ходе совместных операций и учений.

"То есть чисто формально эта программа не является "прорывом" или даже механизмом евроатлантической интеграции. И хотя Украина с готовностью участвует во всех форматах взаимодействия, мы также должны ценить ту близость с Альянсом, которую дает нам статус Особого партнера, которым является наше государство для Альянса", — подытожил посол.

Напомним, ранее Пристайко заявлял, что Украину признали одной из стран, которая желает стать частью НАТО, однако формально статус евроатлантических стремлений в документах Альянса не закреплен.

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