В НГУ рассказали, что ждет бойца, уронившего президентский штандарт во время выступления Порошенко

Символ президентской власти быстро подхватил командующий Нацгвардии Юрий Аллеров.

Солдату стало плохо во время выступления Петра Порошенко Скриншот

В понедельник, 26 марта, во время торжеств к годовщине создания Национальной гвардии Украины один из солдат с президентским штандартом потерял сознание и упал на землю во время объявленного Петром Порошенко минуты молчания по погибшим бойцами в зоне АТО.

При этом символ президентской власти быстро подхватил командующий Нацгвардии Юрий Аллеров — генерал-полковник не только поднял флаг, а еще и прикрыл собой солдата, которому кружилась в голове, говорится в сюжете ТСН.

"Спасибо", — сказал Порошенко через несколько мгновений, за спиной которого происходили эти события. Тем временем солдата отвели под руки, а штандарт взялся держать другой военный.

Командир специального батальона почетного караула Роман Габрик пытается быть спокойным и уверяет, что предвидеть подобные случаи невозможно. "Ничего не случилось, просто плохо стало и упал. До этого все нормально: поел, заблаговременно не выставлял. Человеческий фактор", — считает офицер.

Знаменосец Максим убеждает, что спокойно может простоять часа полтора, а дальше зависит от погоды. "Сейчас прекрасные условия, чтобы стоять спокойно — не жарко, не холодно. У нас есть фельдшера, которые сзади ходят и спрашивают: ты себя как чувствуешь", — рассказал он. Своего товарища, который оконфузился перед руководством государства, Максим оправдывает — мол, от такого не застрахуешься. "Это организм человека, все может быть. В подобных случаях надо поднять руку или отойти самому", — говорит он.

Не терпеть до последнего советуют своим подчиненным и офицеры почетного караула. У министра внутренних дел тоже нет слов осуждения. "То, что было, это жизнь. Так бывает", — убежден Арсен Аваков.

Напомним, это уже не первый солдат, потерявший сознание во время мероприятий с участием Петра Порошенко. До этого, в ноябре 2017, солдат почетного караула упал в обморок во время мероприятий, посвященных Голодомору на Украине 1932–1933 годов. Причиной обморока врачи назвали фуражку, которая пережала сосуды на голове молодого человека. По словам военнослужащего, ему сильно сдавило голову, а затем резко стало плохо.

Самым громким падением стал обморок солдата, который произошел на инаугурации Петра Порошенко в 2014. Тогда военный из почетного караула потерял сознание, когда мимо него проходил новоизбранный президент.