В Николаеве известный тренер после жестокого избиения находится в коме

У Сергея Корчинского со случайным прохожим произошел словесный конфликт.

Сергей Корчинский упал и ударился головой об асфальт nikvesti.com

В пятницу вечером, 13 апреля, в Николаеве возле магазина жестоко избили заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского.

У Корчинского со случайным прохожим произошел словесный конфликт, который перерос в драку. Оппонент ударил тренера, тот упал и ударился головой об асфальт и потерял сознание. В это время злоумышленник сбежал с места происшествия, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Следователи Ингульского отдела полиции начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Виновному грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

По информации "НикВести", Корчинский находится в коме вследствие черепно-мозговой травмы.

Корчинский с 12 лет занимается боксом. В октябре 2013 года признан лучшим тренером Всемирной серии бокса (WSB). Подготовил трех участников Олимпийских игр.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во Львове охранники ресторана до смерти избили посетителя.