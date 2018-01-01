В Николаеве молодой солдат заснял свое самоубийство на смартфон: подробности

Инцидент произошел в расположении полка особого назначения Военно-воздушных сил Украины.

В Николаеве 21-летний военнослужащий полка особого назначения Военно-воздушных сил Украины заснял свой суицид на камеру смартфона.

Солдат, получив оружие для несения службы, зашел в туалет, включи режим видеозаписи на своем гаджете и установил его рядом. Затем он зарядил автомат модели "АК-74", приставил ствол ко лбу и спустил курок, сообщает портал "Новости-N" со ссылкой на сослуживцев погибшего.

Прибежавшие на выстрел другие военнослужащие обнаружили, что парень уже скончался. На место инцидента немедленно вызвали полицейских, сотрудников военной службы правопорядка и военной прокуратуры.

В кармане форменной куртки была обнаружена короткая предсмертная записка, в которой солдат сообщал, что "больше не может так жить", и обращался к своей матери с просьбой не возвращаться в Украину с зарубежных заработках.

По факту смерти военнослужащего открыто уголовное производство.

Напомним, ранее в Николаеве застрелился возглавивший аэропорт Николаева герой АТО Владислав Волошин.