В Николаеве намерены уменьшить подачу воды из-за проблем с хлором

В компании обеспокоены отсутствием возможности обеззаразить воду.

Водоканал Николаева сообщил об изменениях в подаче воды Фото: Facebook/Николаевводоканал

В Николаеве уменьшают водоснабжение города в связи с остановкой производства жидкого хлора предприятием "Днепразот".

"В связи с минимальным запасом жидкого хлора для обеззараживания питьевой воды в городе Николаев с 10:00 16.07.2018 будет понижено водоснабжение абонентам ГКП "Николаевводоканал" до нормализации поставок жидкого хлора", - сообщает пресс-служба "Николаевводоканала" в Facebook.

Отмечается, что подача воды будет понижена днем и ночью, а утром и вечером останется без изменений.

Напомним, "Днепразот" – единственное предприятие Украины, производящее жидкий хлор. Уже три недели, как производство вещества остановлено. Всему виной – слишком высокая цена на газ. В связи с этим были риски, что страна может остаться без питьевой воды.

Позже сообщалось, что хлор будут импортировать, но это повлияет на стоимость воды в городах Украины.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram