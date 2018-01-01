В Николаеве после убийства 150 собак зоозащитники избили местного чиновника прямо в мэрии: видео

Александра Голобродского избили прямо в холле горсовета.

Во вторник, 17 июля, в Николаеве местные защитники животных избили директора КП "Центр защиты животных" Александра Голобродского прямо в холле горсовета.

Зоозащитники набросились и стали избивать Голобродского и всех, кто выступал против их позиции относительно проблемы с бродячими собаками, пишет местное издание "НикВести".

После инцидента директор КП "Центр защиты животных" отправился в райотдел полиции писать заявление о нападении.

Кроме того, у здания городской мэрии проходит митинг, на котором собрались люди, выступающие против эвтаназии животных.

Ранее сообщалось о том, что недавно КП "Центр защиты животных" провело эвтаназию 100 взрослых собак и 50 щенков.

Напомним, в Харькове живодеры совершили кровавое нападение на мини-приют.

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