В Николаеве устроили масштабный митинг за отставку губернатора Савченко: фото, видео

Активисты требуют, чтобы глава Николаевской ОГА ушел из-за недавнего самоубийства Владислава Волошина.

В Николаеве в четверг, 29 марта, возле здания Николаевской ОГА устроили митинг около трех сотен активистов организации "Национальные дружины", ВО "Свобода" и "Движения новых сил".

Митингующие требуют отставки губернатора региона Алексея Савченко – из-за недавнего самоубийства и.о. директора николаевского аэропорта и ветерана АТО Владислава Волошина, сообщает "УНИАН".

Непосредственную охрану здания ОГА осуществляют около двух сотен полицейских, которые перекрыли вход к нему.

Как сообщает местный портал "Новости N", в сессионный зал пытались прорваться около полусотни представителей партии "Национальный корпус".

Напомним, военный летчик, и.о. директора Николаевского аэропорта Владислав Волошин 18 марта покончил с собой в Николаеве в собственной квартире, выстрелив себе в голову. Причем его семья в этот момент находилась дома.

После инцидента местные СМИ обнародовали скриншоты переписки неизвестного мужчины с Волошиным, в котором и.о. директора аэропорта рассказывал о конфликте с председателем Николаевской ОГА Алексеем Савченко.