В Николаеве заключенный СИЗО зашил себе рот

Кроме зашитого рта, Богомятков уже неделю голодает.

Юрий Богомятков novosti-n.org

ЗаключенныйНиколаевского СИЗО Юрий Богомятков, которого обвиняют в нападении на пауэрлифтера Владислава Гуртовенко, зашил себе рот перед судебным заседанием.

Как сообщает издание "Новости N" во вторник, 12 июня, в Центральном районном суде Николаева проходило предварительное судебное заседание по делу Богомяткова. После того как его доставили в суд, выяснилось, что он зашил себе рот.

Адвокат обвиняемого объяснила, что по состоянию здоровья ее подзащитного проводить заседание нельзя - кроме зашитого рта, Богомятков уже неделю голодает.

На вопрос судьи, может ли он принимать участие в процессе, Богомятков отрицательно помахал головой.

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