В Николаевской области русский язык лишили статуса регионального

Суд признал недействиетельным соответствующее соглашение облсовета.

Николаевский окружной админсуд признал недействительным решение облсовета о предоставлении русскому языку статуса регионального, сообщила пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

В июле 2012 года облсовет согласовал решение "О реализации требований Закона Украины "Об основах государственной языковой политики", т.е. считалось, что на территории области вместе с украинским как государственным языком в качестве регионального действует русский, - к нему применяется та же политика, что и к государственному.

После того как в феврале 2018 года Конституционный суд признал закон "Об основах государственной языковой политики" неконституционным, в Николаевской области ничего не изменилось и замоблпрокурора обратился в суд, который признал недействительным соглашение облсовета.

Закон "Об основах государственной языковой политики" авторства депутатов от "Партии регионов" Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко был принят Верховной Радой в июле 2012 года. Он предусматривал возможность наделять статусом региональных языки, разговаривающих на котором в регионе проживает больше 10 процентов.

В середине июля социологической группой "Рейтинг" провела опрос, в результате которого выяснилось, - большинство граждан Украины считает, что украинский язык должен быть единственным государственным, однако русский можно свободно использовать во всех сферах жизни.

Такое мнение высказал 61 процент граждан. При этом 17 процентов опрошенных допустили, что при сохранении статуса государственного за украинским языком русскому в отдельных регионах надо предоставить статус официального языка. В то же время 19 процентов респондентов считают возможным предоставление статуса государственного как украинскому, так и русскому языкам.

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