В Никополе на сессии горсовета было "горячо": потасовки, мэр в зеленке и стрельба

В админздании в стене и на потолке остались следы от пуль.
Народный избранник дважды выстрелил из пистолета, пишет "Никополь-news" ссылкой на слова очевидцев и начальника полиции города Евгения Кравцова.
"Практически в самом начале заседания, когда принимали повестку дня, к трибуне подошли представители "Правого сектора", слово взяла Татьяна Белая (местный бизнесмен — Ред.), которая выступала с призывами менять власть. В зале начались потасовки", — отметило издание.
По его данным, потом Рыбакову надели на голову пакет с кефиром, а городского главу облили зеленкой. "После этого раздались два выстрела. По словам очевидцев, один — в потолок, второй — в сторону активистов", — говорится в материале.
В результате стрельбы никто не пострадал, в стене и на потолке остались следы от пуль. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидентов.
Напомним, 22 марта в Киеве в помещении Верховной Рады произошел конфликт и потасовка между внефракционным народным депутатом Владимиром Парасюком и представителями государственной охраны из-за проверки вещей.
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