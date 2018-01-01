В ночь на Страстную пятницу-2018 в Киеве подожгли храм

Этот храм построен полностью из дерева.

В ночь на 6 апреля, Страстную пятницу-2018, неизвестные подожгли храм в честь Иерусалимской иконы Божией Матери.

"Кто-то совершил поджог храма", — сообщил настоятель церкви протоиерей Дмитрий Гарчук в Facebook.

Этот храм построен полностью из дерева. На выложенных священником фотографиях видно, что в результате инцидента пострадала стена.

Ранее в Киеве неизвестные подожгли часовню УПЦ МП. Злоумышленники разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли здание.

Напомним, церковь Святого князя Владимира УПЦ МП во Львове горела в ночь на 3 февраля, огонь уничтожил обшивку крыши, деревянное перекрытие на площади 100 квадратных метров, пол и церковный инвентарь.