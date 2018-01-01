В Объединенных силах назвали потери силовиков на Донбассе за сутки

Оккупанты в очередной раз применили по мирным жителям населенных пунктов пушки и минометы.
Боевые действия наиболее активно продолжались на Крымском, Светлодарском, Авдеевском и Мариупольском направлениях, говорится в сводке пресс-центра операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 9 мая.
"В районах населенных пунктов Крымское, Попасная, Троицкое, Луганское, Зайцево российско-оккупационные войска применяли 152 и 122-мм артиллерию, минометы.
В районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Шахта Бутовка, Широкино продолжались бои с применением стрелкового оружия. Подразделения объединенных сил оказывали адекватный ответ", — подчеркнули в пресс-центре.
"Оккупанты 8 мая в очередной раз применили по мирным жителям населенных пунктов Зайцево и Лоскутовка пушки 152 и минометы 120 калибров. Снаряды попали в жилые дома и хозяйственные постройки", — говорится в отчете.
По данным разведки, 1 оккупант уничтожен и 5 получили ранения.
В ночь 9 мая активные оборонительные действия продолжались, один украинский военнослужащий погиб.
Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука объяснил, почему Javelin нет на линии соприкосновения на Донбассе.
Читайте наши новости в Facebook